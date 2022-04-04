С начала войны спецслужбы задержали почти 600 российских диверсантов

Информация о борьбе с вражескими агентами по состоянию на утро 4 апреля
Глава Нацполиции Игорь Клименко: В течение 1-3 апреля работники НПУ задержали 53 человека, собиравших информацию для российских оккупантов.
🔷 Полиция Харьковской области задержала 6 человек, которые собирали информацию о позициях ВСУ, а также распространяли призывы о захвате государственной власти в Украине, поддерживали оккупационные войска России на территории области.
🔷 Полиция Кировоградской области задержала троих местных жителей, у которых во время проверки мобильных телефонов обнаружены скриншоты перечисления средств из российских банков.
🔷 Полиция Черниговской области задержала гражданина РФ, который, вероятно, был корректировщиком обстрелов Чернигова.
🔷 Полиция Киевской области разоблачила двух местных жителей, которые сообщали оккупантам данные и места жительства волонтеров и защитников Украины.
Задержанные переданы СБУ для проведения дальнейших проверок.
Глава Нацполиции Игорь Клименко: В течение 1-3 апреля работники НПУ задержали 53 человека, собиравших информацию для российских оккупантов.
🔷 Полиция Харьковской области задержала 6 человек, которые собирали информацию о позициях ВСУ, а также распространяли призывы о захвате государственной власти в Украине, поддерживали оккупационные войска России на территории области.
🔷 Полиция Кировоградской области задержала троих местных жителей, у которых во время проверки мобильных телефонов обнаружены скриншоты перечисления средств из российских банков.
🔷 Полиция Черниговской области задержала гражданина РФ, который, вероятно, был корректировщиком обстрелов Чернигова.
🔷 Полиция Киевской области разоблачила двух местных жителей, которые сообщали оккупантам данные и места жительства волонтеров и защитников Украины.
Задержанные переданы СБУ для проведения дальнейших проверок.
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