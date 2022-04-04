С начала войны спецслужбы задержали почти 600 российских диверсантов

11:18 04 апреля Киев, Украина

Информация о борьбе с вражескими агентами по состоянию на утро 4 апреля



Глава Нацполиции Игорь Клименко: В течение 1-3 апреля работники НПУ задержали 53 человека, собиравших информацию для российских оккупантов.



🔷 Полиция Харьковской области задержала 6 человек, которые собирали информацию о позициях ВСУ, а также распространяли призывы о захвате государственной власти в Украине, поддерживали оккупационные войска России на территории области.



🔷 Полиция Кировоградской области задержала троих местных жителей, у которых во время проверки мобильных телефонов обнаружены скриншоты перечисления средств из российских банков.



🔷 Полиция Черниговской области задержала гражданина РФ, который, вероятно, был корректировщиком обстрелов Чернигова.



🔷 Полиция Киевской области разоблачила двух местных жителей, которые сообщали оккупантам данные и места жительства волонтеров и защитников Украины.



Задержанные переданы СБУ для проведения дальнейших проверок.



