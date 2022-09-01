С начала войны рф потеряла убитыми уже 46,5 тысяч военных

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и уничтожили пять артсистем врага. Всего россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 500 своих военных убитыми. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили:
- личного состава - около 46 500 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1939 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 4 254 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 1045 (+5) ед,
- РСЗО - 274 (+2) ед,
- средства ПВО - 148 (+0) ед,
- самолетов - 234 (+0) ед,
- вертолетов - 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 836 (+2),
- крылатые ракеты - 196 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед,
- специальная техника - 99 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, президент рф владимир путин подписал указ, увеличивающий с 1 января 2023 года штатную численность вооруженных сил рф на 137 тыс. человек.
В ISW оценили шансы рф увеличить численность армии. Аналитики отмечают, что россия может использовать осенний призыв в октябре 2022 года (в частности, на оккупированных территориях в Украине), чтобы привлечь около 130 тысяч человек на замену потерям.
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