С начала войны из беларуси запустили более 600 ракет по Украине

Первую ракету из Беларуси запустили 24 февраля в 6:20, последний запуск зафиксировали - 3 мая в 11:35
С начала российского вторжения из Беларуси по территории Украины была выпущена по меньшей мере 631 ракета. Об этом в среду, 4 мая, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.
По ее данным, первый максимум запусков был зафиксирован 9 марта, когда было произведено минимум 35 ракетных пусков. До начала апреля запуски шли по нарастающей день за днем, а наибольшей бомбардировке из Беларуси Украина подверглась 1 апреля.
В издании отмечают, что запуски из Беларуси продолжаются и по сей день. Последний был зафиксирован 3 мая в 11:35.
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