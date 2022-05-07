С начала войны из беларуси запустили более 600 ракет по Украине

19:05 05 мая Киев, Украина

Первую ракету из Беларуси запустили 24 февраля в 6:20, последний запуск зафиксировали - 3 мая в 11:35





С начала российского вторжения из Беларуси по территории Украины была выпущена по меньшей мере 631 ракета. Об этом в среду, 4 мая, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.



По ее данным, первый максимум запусков был зафиксирован 9 марта, когда было произведено минимум 35 ракетных пусков. До начала апреля запуски шли по нарастающей день за днем, а наибольшей бомбардировке из Беларуси По ее данным, первый максимум запусков был зафиксирован 9 марта, когда было произведено минимум 35 ракетных пусков. До начала апреля запуски шли по нарастающей день за днем, а наибольшей бомбардировке из Беларуси Украина подверглась 1 апреля.

"В тот день ракеты запускали в прямом смысле каждые 10 минут, всего - не менее 56 боеголовок, которые прикрывали отступление ВС РФ с территории Украины", - говорится в сообщении.

В издании отмечают, что запуски из Беларуси продолжаются и по сей день. Последний был зафиксирован 3 мая в 11:35.