С начала осени ПВО Украины уничтожила 420 российских ракет и дронов

Начиная с сентября украинская противовоздушная оборона уничтожила более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе.
Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В частности, он напомнил, что 11 сентября российские войска атаковали Харьковскую ТЭЦ.
Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В частности, он напомнил, что 11 сентября российские войска атаковали Харьковскую ТЭЦ.
По его словам, россия потратила уже значительное количество своих ракет, однако все еще сохраняет способность наносить удары по Украине и достаточное количество носителей ракетного оружия, в том числе самолетов.
Спикер добавил, что после последних взрывов на аэродроме Энгельс рф рассредоточила свою боевую авиацию по разным аэропортам. Взрывы в Энгельсе вызвали беспокойство и критику в российском информпространстве, сообщали аналитики Института изучения войны.
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