С начала осени ПВО Украины уничтожила 420 российских ракет и дронов

19:16 28 декабря Киев, Украина

Начиная с сентября украинская противовоздушная оборона уничтожила более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, он напомнил, что 11 сентября российские войска атаковали Харьковскую ТЭЦ.
"Тогда россияне начали нападать на нашу критическую инфраструктуру. С этого времени примерно уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало, конечно, большее количество", - отметил чиновник.
По его словам, россия потратила уже значительное количество своих ракет, однако все еще сохраняет способность наносить удары по Украине и достаточное количество носителей ракетного оружия, в том числе самолетов.
"Многие ракеты использованы. Носители есть. Но не факт, что есть ракеты у них в достаточном количестве", — отметил Юрий Игнат.
Спикер добавил, что после последних взрывов на аэродроме Энгельс рф рассредоточила свою боевую авиацию по разным аэропортам. Взрывы в Энгельсе вызвали беспокойство и критику в российском информпространстве, сообщали аналитики Института изучения войны.