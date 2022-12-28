С начала осени ПВО Украины уничтожила 420 российских ракет и дронов

19:16 28 декабря Киев, Украина

Начиная с сентября украинская противовоздушная оборона уничтожила более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе.



Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



В частности, он напомнил, что 11 сентября российские войска атаковали Харьковскую ТЭЦ.

"Тогда россияне начали нападать на нашу критическую инфраструктуру. С этого времени примерно уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало, конечно, большее количество", - отметил чиновник.

По его словам, россия потратила уже значительное количество своих ракет, однако все еще сохраняет способность наносить удары по Украине и достаточное количество носителей ракетного оружия, в том числе самолетов.