С начала оккупации около 30 тысяч крымчан призваны на военную службу России - Джапарова

12:45 06 июля Киев, Украина

Главными проблемами, созданными оккупационной властью РФ в Крыму , являются беспрецедентная милитаризация и массовые нарушения прав человека, так с начала оккупации на военную службу было призвано около 30 тысяч человек.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова , сообщает Интерфакс-Украина.

"Кремль нарушает международное гуманитарное право, используя население украинского полуострова для пополнения своей армии. С начала оккупации около трех десятков тысяч граждан Украины уже призваны на военную службу России. Россия проводит искусственную и осознанную замену состава населения Крыма, она выдавливает нелояльных и замещает их сотнями тысяч граждан, чем, фактически, совершает военное преступление", - сказала Джапарова на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве во вторник.

Она указала, что Россия беспрецедентно милитаризацировала полуостров, также продолжаются массовые нарушения прав человека и преследования религиозных сообществ, православной церкви Украины, мусульман Крыма, нарушение норм международного гуманитарного права и, в частности, замещение населения оккупированной территории гражданами РФ, превращение Крыма и окружающих вод в свой военный форпост в Азово-Черноморском регионе.

"Россия постоянно увеличивает количество военнослужащих и техники в оккупированном Крыму. Недавно Кремль пошел еще дальше. Под видом военных учений на полгода закрыл часть Черного моря, в том числе в направлении Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и государственных судов. Кроме того, российский президент дал "Росгвардии" право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это действительно создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности Украины в мире и Юго-Восточной Европе", - подчеркнула замминистра.

Джапарова отметила также, что Россия активно развивает крымскую военную инфраструктуру для своего ядерного оружия, реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен.