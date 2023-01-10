С начала 2023 года войска рф совершили более 600 обстрелов Запорожской области

09:40 10 января Киев, Украина

С начала года войска российской федерации совершили более 600 обстрелов мирных городов и сел Запорожской области. В результате атак четыре человека погибли и семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Он подчеркнул, что морозы увеличивают вероятность интенсивной разведки боем.
"Запорожскую АЭС снова удалось заживить от сети Украины. Чтобы обеспечить безопасность, наши энергетики остаются на местах и стабилизируют ситуацию, а оккупанты заставляют их коллаборировать и брать российские паспорта", - отметил глава ОВА.

Старух указал, что на временно оккупированной территории области было сконцентрировано три четверти аграрного потенциала региона, благодаря чему люди имеют запасы продуктов.
 
"Но сейчас существенный дефицит лекарств, которые оккупанты запретили перевозить. Кроме того, захватчики пытаются запретить использование гривны, однако это привело лишь к тому, что ее курс на "черном рынке" захваченных территорий значительно вырос", - добавил он.