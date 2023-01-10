С начала 2023 года войска рф совершили более 600 обстрелов Запорожской области

С начала года войска российской федерации совершили более 600 обстрелов мирных городов и сел Запорожской области. В результате атак четыре человека погибли и семеро получили ранения.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
Он подчеркнул, что морозы увеличивают вероятность интенсивной разведки боем.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
Он подчеркнул, что морозы увеличивают вероятность интенсивной разведки боем.
Старух указал, что на временно оккупированной территории области было сконцентрировано три четверти аграрного потенциала региона, благодаря чему люди имеют запасы продуктов.
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