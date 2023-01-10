С начала 2023 года войска рф совершили более 600 обстрелов Запорожской области



Старух указал, что на временно оккупированной территории области было сконцентрировано три четверти аграрного потенциала региона, благодаря чему люди имеют запасы продуктов.

"Но сейчас существенный дефицит лекарств, которые оккупанты запретили перевозить. Кроме того, захватчики пытаются запретить использование гривны, однако это привело лишь к тому, что ее курс на "черном рынке" захваченных территорий значительно вырос", - добавил он.