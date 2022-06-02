С момента вторжения россия выпустила по Украине почти 3000 ракет - Зеленский

14:27 02 июня Киев, Украина

2478 ракет выпустила россия с момента вторжения по Украине, более 2,6 тысяч населенных пунктов находяться под оккупацией.

Об этом в ходе обращения к парламенту Люксембурга в четверг, 2 июня, сообщил президент Владимир Зеленский.



Он сравнил происходящее с второй мировой войной, когда агрессия нацистов поставила под угрозу жизнь целых народов.



По его словам, россия зашла в 3620 населенных пунктов Украины, 1017 из них уже освободили.

"По состоянию на сегодня под контролем россии находится около 20% территории Украины, а это почти 125 тысяч квадратных километров. Это больше чем площадь Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых. Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены минами, неразорвавшимися снарядами. Почти 12 млн человек стали внутренними переселенцами, более 5 млн выехали за границу", - добавил президент.

Зеленский призвал к распространению санкций на всех российских служащих и судей, которые работают на войну и репрессии.

"Необходимо еще больше санкций против россии за войну. Как только заработает 6-й санкционный пакет, мы все должны готовить 7-й. Все российские служащие, которые работают на войну и все российские судьи, которые работают на репрессии, должны попасть под санкции. Надо найти юридическую возможность их конфисковать (российские активы за рубежом - ред.) и направить на возмещение убытков, которые россия нанесла жертвам войны. Это будет справедливо и поучительно для агрессора. Надо показать, что европейское единство превосходит любые сомнения в способности Европы защищать свои ценности", - сказал он.



Также президент поблагодарил Люксембург за своевременную поставку оружия Украине.

"Я очень благодарен вам, властям, народу Люксембурга за историческое решение предоставить Украине оружие. В отличие от других государств, Люксембург не располагает большими военными складами или большими оборонными производствами. Но вы проявили солидарность масштаба большой нации и предоставили оборонную помощь вовремя. Это важно. И без лишней бюрократии, как и должно быть у людей с большой душой", - заявил Зеленский.