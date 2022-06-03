С момента вторжения рф уничтожено 24 тысячи километров дорог - Укравтодор

13:34 03 июня Киев, Украина

24 тысячи километров дорогов и 300 мостов было разрушено с момента вторжения российских захватчиков.

Об этом сообщил Укравтодор в Facebook.

"За 100 дней войны разрушены 24 тысячи км дорог и три сотни мостов. Враг не прекращает уничтожать нашу инфраструктуру, но страна продолжает жить и восстанавливаться в условиях войны",- говориться в сообщении.

В Укравтодоре добавили, что сейчас поставили на паузу все масштабные проекты "Большого строительства", а работают на критически важных маршрутах и "дорогах жизни".



В частности, уже обеспечили проезд на 39 временных переправах на дорогах в Киев, Ирпень, Бучу, Гостомель, Чернигов, Харьков, Сум и Николаев.



Также открыли движение по "Варшавской трассе" из Киева в Ковель и движение для грузовиков по трассе М-06 Киев-Чоп.



Кроме того, 2 июня открыли движение по готовому участку трассы Н-31 в Днепропетровской области (почти 30 км автодороги по маршруту Полтава – Киев).



Сообщается, что автодоровцы продолжают расчищать дороги от военной и гражданской техники, мусора и грязи. По состоянию на 3 июня уже убрали 930 км дорог государственного значения и коммунальных улиц киевского пригорода.