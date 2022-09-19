С момента начала войны в Украине зафиксировали 34 тысячи военных преступлений рф

12:37 19 сентября Киев, Украина

С 24 февраля в Украине зафиксировали 34 тысячи военных преступлений, к которым причастна страна-агрессор.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью в программе Face The Nation на американском телеканале CBS.

"Мы зафиксировали 34 тысячи военных преступлений в Украине. Когда мы говорим о приоритизации дел… о военных преступлениях, совершенных в Харьковской области, в том числе в Изюме - конечно, такие дела у нас в приоритете. Тем не менее, у нас есть много дел, которые продолжаются до сих пор, которые начались в таких местах, как Буча, Ирпень. И все обстрелы и разрушения всех гражданских объектов в Украине тоже фиксируются, а потом тоже расследуются", - рассказал он.

Костин также сообщил, что в Офисе генпрокурора находится более 40 текущих расследований по делам о совершенных оккупантами преступлениях сексуального насилия.

"Нам важно общаться с людьми и узнавать эти случаи, чтобы жертвы этих случаев сообщали о них. И по этой причине мы также находимся в тесном контакте с нашими коллегами в европейских странах, где много украинцев, которые бежали в Европу, некоторые из них могли быть жертвами или свидетелями преступлений сексуального насилия", - объяснил чиновник.

В Офисе генпрокурора в настоящее время уже есть дело о геноциде, и он постоянно на связи с Международным уголовным судом и его прокурором Каримом Ханом, потому что МУС также имеет полномочия рассматривать дело о геноциде.

"Мы понимаем, что все эти факты вместе взятые приведут нас к возможному осуждению за преступление геноцида", - отметил генпрокурор.

При этом он сказал, что уже известно, кто несет ответственность за преступление агрессии.