С какой целью создана Гвардия наступления - рассказали в МВД

Гвардия наступления будет создана на основе МВД Украины. На ее базе будет сформировано восемь штурмовых бригад, которые будут заниматься исключительно освобождением украинских территорий от российских захватчиков. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью 24 каналу.
Он отметил, что бригады начнут применять на поле боя, когда ВСУ успешно выполнят стратегическую оборонную операцию.
Он пояснил, что подразделения Сил обороны Украины будут пробивать фронт и максимально быстро продвигаться вперед, не задерживаясь в населенных пунктах. И именно бригады из Гвардии наступления будут "зачищать" освобожденные населенные пункты.
Напомним, в МВД заявили, что в Гвардию наступления активно подают заявки.
Ранее Игорь Клименко сообщил о формировании ведомством штурмовых бригад Гвардия наступления.
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