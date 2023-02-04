С какой целью создана Гвардия наступления - рассказали в МВД

09:11 04 февраля Киев, Украина

Гвардия наступления будет создана на основе МВД Украины. На ее базе будет сформировано восемь штурмовых бригад, которые будут заниматься исключительно освобождением украинских территорий от российских захватчиков. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью 24 каналу.

Он отметил, что бригады начнут применять на поле боя, когда ВСУ успешно выполнят стратегическую оборонную операцию.

"Когда российские войска потеряют наступательный потенциал, украинские перейдут в контрнаступление. Именно тогда придет время Гвардии", - сообщил Романенко.

Он пояснил, что подразделения Сил обороны Украины будут пробивать фронт и максимально быстро продвигаться вперед, не задерживаясь в населенных пунктах. И именно бригады из Гвардии наступления будут "зачищать" освобожденные населенные пункты.

"Если ВСУ будут задерживаться в каждом населенном пункте, то наступательный импульс очень быстро затухнет. А это недопустимо. Поэтому тогда, когда населенный пункт будет оцеплен, туда будут входить эти бригады из Гвардии наступления, которые будут проводить зачистки. А в это время подразделения ВСУ будут идти дальше освобождать территории”, - сказал генерал-лейтенант.

Напомним, в МВД заявили, что в Гвардию наступления активно подают заявки.

Ранее Игорь Клименко сообщил о формировании ведомством штурмовых бригад Гвардия наступления.