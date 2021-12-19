С инициативы Конгресса США Путина могут лишить легитимности

13:44 19 Ноябрь Киев, Украина

Рано или поздно, но эпоха тирана рушится, причем не зависимо от его воли. Похоже, что с подачи американского Конгресса, Владимиру Путину может в будущем угрожать судьба непризнанного президента. А это значит, что как и его подопечному Александру Лукашенко, Путину будут угрожать все новые и новые санкции. Поведет ли себя хозяин Кремля благоразумно, оставит ли он затею продолжать президентство в последующих каденциях – покажет время. Определять что-либо в судьбе России – дело не благодарное, когда глава государства зачастую не хозяин своим словам.

А на сегодня члены Конгресса США Стив Коэн и Джо Уилсон вынесли на обсуждение в Палате представителей резолюцию, в которой предлагают отказаться от признания законности президентства Владимира Путина, если он вновь займет пост президента РФ после президентских выборов в 2024 году.

Причиной такого заявления послужила внесенная в результате «единогласного голосования российского народа» поправка в Конституцию РФ от 2020 года, которая, по сути не ограничивает желание Путина пребывать на посту главы государства. По мнению конгрессменов, эти конституционные изменения "вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств", поэтому любая попытка Путина остаться в кресле президента по окончании его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна вызвать непризнание со стороны США.

Инициаторы резолюции опираются также на явные нарушения во время проведения последних президентских выборов, на которых Путин одержал ожидаемую им победу, и настаивают на том, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно, - значится в релизе.

В ответ на такой выпад, Кремль обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела России. По словам Дмитрия Пескова, он уверен, что русский народ сам может выбрать своего президента. Ну, а как россияне выбирают своего «царя», уже давно не секрет для всей мировой общественности.