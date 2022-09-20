С Херсонщины удалось эвакуировать 131 человека

12:48 20 сентября Киев, Украина

С оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать 131 человека.

Об этом сообщает Фонд Favbet Foundation во вторник, 20 сентября.



Отмечается, что люди смогли покинуть оккупированную территорию и уехали в Черновицкую область.



Напомним, благотворительный фонд Favbet Foundation после начала вторжения россии практически полностью перепрофилировали свою деятельность. Фонд вместо поддержки сфер образования и спорта помогает военным и населению.