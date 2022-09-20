С Херсонщины удалось эвакуировать 131 человека

С оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать 131 человека.
Об этом сообщает Фонд Favbet Foundation во вторник, 20 сентября.
Отмечается, что люди смогли покинуть оккупированную территорию и уехали в Черновицкую область.
Напомним, благотворительный фонд Favbet Foundation после начала вторжения россии практически полностью перепрофилировали свою деятельность. Фонд вместо поддержки сфер образования и спорта помогает военным и населению.
Отмечается, что люди смогли покинуть оккупированную территорию и уехали в Черновицкую область.
Напомним, благотворительный фонд Favbet Foundation после начала вторжения россии практически полностью перепрофилировали свою деятельность. Фонд вместо поддержки сфер образования и спорта помогает военным и населению.
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