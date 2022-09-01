С февраля рф потеряла в Украине более 900 элитных военных специалистов

11:21 01 сентября Киев, Украина

По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам.



Именно эти соединения, традиционно считающиеся элитой российской армии, понесли ощутимые потери. Би-би-си удалось установить, что россия потеряла более 900 элитных специалистов, на подготовку которых ушли годы усилий и миллионы долларов.

Среди них — 151 военнослужащий спецназа ГРУ, почти каждый четвёртый — офицер (22%). И это только данные по открытым официальным источникам, жертв может быть больше.



Также известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них — подразделения особого назначения (СОБР и ОМОН).



Кроме того, на войне погибли не менее 20 сотрудников ФСБ и ФСО. В основном — служащие погранвойск. Среди погибших есть и офицеры самых засекреченных подразделений.