С 24 февраля по 8 июня потери личного состава врага составили более 31 тысячи - ВСУ

На территории Украины российские войска потеряли ориентировочно 31 500 человек из личного состава с 24 февраля по 8 июня.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Уничтожены:
- 1393 (+3) танка
- 3429 (+13) боевых бронированных машин
- 703 (+9) артиллерийских системы
- 213 (+6) реактивных систем залпового огня
- 96 (+0) средств ПВО
- 212 (+0) самолетов
- 178 (+1) вертолетов
- 559 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 125 (+0) крылатых ракет
- 13 (+0) кораблей / катеров
- 2406 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 53 (+0) единицы специальной техники
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Славянском направлении.
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