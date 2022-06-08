С 24 февраля по 8 июня потери личного состава врага составили более 31 тысячи - ВСУ

10:43 08 июня Киев, Украина

На территории Украины российские войска потеряли ориентировочно 31 500 человек из личного состава с 24 февраля по 8 июня.

 
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:
  • 1393 (+3) танка
  • 3429 (+13) боевых бронированных машин
  • 703 (+9) артиллерийских системы
  • 213 (+6) реактивных систем залпового огня
  • 96 (+0) средств ПВО
  • 212 (+0) самолетов
  • 178 (+1) вертолетов
  • 559 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 125 (+0) крылатых ракет
  • 13 (+0) кораблей / катеров
  • 2406 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 53 (+0) единицы специальной техники
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Славянском направлении.