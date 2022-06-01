Ряд стран ОПЕК обсуждают идею приостановить участие россии в сделке по добыче нефти

08:39 01 июня Киев, Украина

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК изучает возможность приостановке участия россии в соглашении по добыче нефти, эта идея связана с тем, что западные санкции и нефтяное эмбарго Евросоюза не позволяют российским нефтяникам качать больше в соответствии с квотами.

Об этом пишет The Wall Street Journal.