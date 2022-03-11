Ряд экс-чиновников Крыма обвинили в госизмене

19:25 11 июня Киев, Украина





Офис Генпрокурора завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 8 экс-высокопоставленных чиновников Крыма

Их обвиняют в государственной измене. Эту информацию сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 11 июня.



Подозреваются:

экс-депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "глава Совета Министров Республики Крым",

экс-глава Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "председатель Государственного Совета Республики Крым",

бывший прокурор Генпрокуратуры Украины, в дальнейшем "прокурор" так называемой "Республики Крым",

мэр Севастополя,

экс-руководитель отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в Крыму, в дальнейшем "министр внутренних" дел так называемой "Республики Крым",

начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем "начальник" пограничной службы так называемой "Республики Крым",

бывший депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "первый заместитель председателя Совета Министров" так называемой "Республики Крым",

бывший начальник управления СБУ в Севастополе, в дальнейшем "начальник" так называемого "ФСБ по Республике Крым".

"Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова", - отмечает пресс-служба.

Материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.