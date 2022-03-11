Ряд экс-чиновников Крыма обвинили в госизмене

Офис Генпрокурора завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 8 экс-высокопоставленных чиновников Крыма.
Их обвиняют в государственной измене. Эту информацию сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 11 июня.
Подозреваются:
- экс-депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "глава Совета Министров Республики Крым",
- экс-глава Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "председатель Государственного Совета Республики Крым",
- бывший прокурор Генпрокуратуры Украины, в дальнейшем "прокурор" так называемой "Республики Крым",
- мэр Севастополя,
- экс-руководитель отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в Крыму, в дальнейшем "министр внутренних" дел так называемой "Республики Крым",
- начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем "начальник" пограничной службы так называемой "Республики Крым",
- бывший депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "первый заместитель председателя Совета Министров" так называемой "Республики Крым",
- бывший начальник управления СБУ в Севастополе, в дальнейшем "начальник" так называемого "ФСБ по Республике Крым".
Материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
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