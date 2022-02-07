Рябошапка разочарован домашним арестом Медведчука

Руслан Рябошапка разочарован, что Медведчука не арестовали по статье о финансировании и поддержке терроризма. По словам бывшего генерального прокурора Украины именно такого обвинения он ждал против нардепа. По мнению Рябошапка дело бы не закончилось домашним арестом.

Об этом экс-генпрокурор заявил в интервью Радио Свобода.

«Пока эта ситуация для меня выглядит недостаточно убедительной. И не потому, что, возможно, (председатель СБУ Иван - ред) Баканов и (генеральный прокурор Украины Ирина - ред) Венедиктова не все доказательства показали, а в первую очередь потому, что мы ожидали подозрение за финансирование терроризма, за поддержку терроризма. Потому что санкции к телеканалам Медведчука СНБО применила именно за поддержку терроризма. Это тяжелая статья. Это особо тяжкое преступление. И мы соответственно ожидали, что и обвинения будут предъявлены именно по этим статьям. А то, что мы увидели, довольно неожиданно для меня. Даже учитывая то, что я был в должности генпрокурора», - подчеркнул Руслан Рябошапка.

Несмотря на то, по его словам, уже 9 июля по делу пророссийского лидера "Оппозиционного платформы - За жизнь" могут появиться новые детали.

"Это будет сериал из многих серий. Одна из следующих - будет 9 июля, пока ему избрана мера пресечения. Возможно, будут серии с дополнительными эпизодами и сообщениями о подозрении ", - сказал бывший генпрокурор.

Он добавил, что в соответствующем случае может говориться и об изменении меры пресечения.

Напомним, Виктору Медведчуку назначили домашний арест до 9 июля.