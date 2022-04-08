Русский мир в Мелитополе: грабежи и мародерства

08:06 06 апреля Киев, Украина

Оккупированный российскими войсками Мелитополь охватили мародерство и грабежи в крупных масштабах



Об этом заявил мэр города Иван Федоров.



"Ситуация довольно тяжелая, потому что вслед за теми гуманитарными проблемами, которые образовали оккупанты (это – нехватка продуктов питания, медикаментов, топлива), сегодня еще и начался новый виток мародерства и грабежей, но уже в больших масштабах, которыми руководит самопровозглашенная мэр Галина Викторовна Данильченко под охраной российских солдат", - подчеркнул он.



По словам Федорова, грабежи и мародерство в Мелитополе в первую очередь испытывают коммерческие учреждения и бизнесмены.



"Например, два дня назад они ограбили площадку сельхозтехники. Вчера они еще раз ограбили площадку, где находились части к сельхозтехнике, а также комбайны", - отметил Федоров.



Он также добавил, что его команда пытается контролировать ситуацию в Мелитополе "насколько это возможно".



Федоров отметил, что в настоящее время город контролируется российскими военными и представителями Росгвардии.