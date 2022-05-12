Русский чиновник незаконно пересек границу с Украиной

09:02 12 мая Киев, Украина

Сергей Кириенко незаконно пересек государственную границу с Украиной.

 
Служба безопасности Украины готовит подозрение первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко.
 
"Топ-чиновник страны-агрессора незаконно пересек государственную границу с Украиной и находился в разрушенном рашистами Мариуполе. Там он осуществлял пропаганду, оправдывал и признавал правомерной вооруженную российскую агрессию против Украины", – заявила СБУ.
 
Ему собираются инкриминировать ч.1 ст.332-2 Уголовного кодекса – незаконное пересечение государственной границы.

В конце апреля российские медиа сообщили, что Владимир Путин сменил куратора в Кремле для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Вместо Дмитрия Козака был назначен первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

5 мая Кириенко приезжал в Мариуполь вместе с секретарем генерального совета партии Единая Россия Андреем Турчаком и главарем оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным.