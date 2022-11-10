Русские военные продолжают совершать преступления на Херсонщине

В Херсонской области рашисты обстреливают всю линию фронта - полиция фиксирует убийства гражданских и разрушения. Об этом сообщает Национальная полиция.
В полицию поступило заявление от жительницы Николаевской области, что возле Дарьевского моста в Херсонском районе российские военнослужащие расстреляли ее 56-летнего отца и завладели его автомобилем Chery Tiggo. А от жителей села Каиры Каховского района в полицию поступило сообщение, что на остановке общественного транспорта российские военные расстреляли местного жителя.
В период оккупации пгт Великая Александровка русские военные разграбили здание автошколы и уничтожили имущество, которое им не удалось вывезти.
Из временно оккупированного Херсона от жителей микрорайона Таврический поступают сообщения о фактах мародерства российскими военными, которые выбивают двери в квартиры и вывозят все имущество (бытовую и компьютерную технику, плазменные телевизоры, холодильники, стиральные машинки и одежду).
Военные преступления рф задокументированы.
В полицию поступило заявление от жительницы Николаевской области, что возле Дарьевского моста в Херсонском районе российские военнослужащие расстреляли ее 56-летнего отца и завладели его автомобилем Chery Tiggo. А от жителей села Каиры Каховского района в полицию поступило сообщение, что на остановке общественного транспорта российские военные расстреляли местного жителя.
В период оккупации пгт Великая Александровка русские военные разграбили здание автошколы и уничтожили имущество, которое им не удалось вывезти.
Из временно оккупированного Херсона от жителей микрорайона Таврический поступают сообщения о фактах мародерства российскими военными, которые выбивают двери в квартиры и вывозят все имущество (бытовую и компьютерную технику, плазменные телевизоры, холодильники, стиральные машинки и одежду).
Военные преступления рф задокументированы.
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