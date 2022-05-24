Русские укрепляют позиции на острове Змеиный

Россияне обустраивают позиции, хотят блокировать Одесский порт.
На острове Змеиный (Одесская обл.) оккупанты обустраивают и укрепляют свои позиции.
Об этом заявил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, угроза вражеских ракетных ударов - высокая.
Он добавил, что в Черном море продолжается маневрирование корабельной группировки РФ. В его составе - большие десантные корабли и корабли, несущие на своем борту крылатые ракеты.
Об этом заявил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, угроза вражеских ракетных ударов - высокая.
Он добавил, что в Черном море продолжается маневрирование корабельной группировки РФ. В его составе - большие десантные корабли и корабли, несущие на своем борту крылатые ракеты.
Сообщалось, что российские войска на севере Крыма разворачивают дополнительные зенитные ракетные дивизионы С-400. В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли оккупантов продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий.
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