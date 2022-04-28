Русские судна изъяли и передали на хранение в Администрацию морских портов Украины

08:09 28 апреля Киев, Украина

Украина национализирует российский танкер и судно, выполнявшее вражеские операции.





Еще несколько судов, работавших на Россию и



В частности, Государственная пограничная служба Украины вместе с ГБР в акватории Измаильского порта обнаружила белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, которые были привлечены к логистическим операциям врага на Дунае, говорится на странице пограничного ведомства в Facebook.



Также в акватории Черноморска обнаружили судно Российской Федерации. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, заменив флаг корабля замбийским. Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена. В частности, в акватории Измаильского порта обнаружили белорусское судно "Надежда", привлеченное к логистическим операциям оккупантов на Дунае.Еще несколько судов, работавших на Россию и Беларусь , стали кандидатами на национализацию.В частности, Государственная пограничная служба Украины вместе с ГБР в акватории Измаильского порта обнаружила белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, которые были привлечены к логистическим операциям врага на Дунае, говорится на странице пограничного ведомства в Facebook.Также в акватории Черноморска обнаружили судно Российской Федерации. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, заменив флаг корабля замбийским. Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена.

"Суда изъяты, переданы на хранение в Администрацию морских портов Украины. Вопрос по их национализации будут рассматривать компетентные органы", - сообщает Госпогранслужба.

Ранее Кабинет министров поддержал принудительное изъятие в пользу государства активов выведенных с рынка российских банков, что составляет около 26 миллиардов гривен.