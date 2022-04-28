Русские судна изъяли и передали на хранение в Администрацию морских портов Украины

Украина национализирует российский танкер и судно, выполнявшее вражеские операции.
В частности, в акватории Измаильского порта обнаружили белорусское судно "Надежда", привлеченное к логистическим операциям оккупантов на Дунае.
Еще несколько судов, работавших на Россию и Беларусь, стали кандидатами на национализацию.
В частности, Государственная пограничная служба Украины вместе с ГБР в акватории Измаильского порта обнаружила белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, которые были привлечены к логистическим операциям врага на Дунае, говорится на странице пограничного ведомства в Facebook.
Также в акватории Черноморска обнаружили судно Российской Федерации. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, заменив флаг корабля замбийским. Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена.
Еще несколько судов, работавших на Россию и Беларусь, стали кандидатами на национализацию.
В частности, Государственная пограничная служба Украины вместе с ГБР в акватории Измаильского порта обнаружила белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, которые были привлечены к логистическим операциям врага на Дунае, говорится на странице пограничного ведомства в Facebook.
Также в акватории Черноморска обнаружили судно Российской Федерации. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, заменив флаг корабля замбийским. Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена.
Ранее Кабинет министров поддержал принудительное изъятие в пользу государства активов выведенных с рынка российских банков, что составляет около 26 миллиардов гривен.
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