Русские пытаются прорвать оборону

11:13 13 мая Киев, Украина

Рашисты штурмуют окрестности Северодонецка.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"За сутки насчитали прохождение двух тысяч единиц техники противника", - написал он у себя в Telegram.

По его словам, оккупанты штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окраины Северодонецка.

"У россиян не получается побороть украинцев в бою, поэтому они умышленно уничтожают область, превращая ее в пустыню. Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, те, что находятся под оккупацией, - еще больше", — отметил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты еще раз пытаются бросить понтонную переправу через Северский Донец.