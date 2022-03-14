07:59 14 марта Киев, Украина

Первый пошел! Русская православная церковь в Амстердаме объявила о разрыве с московским патриархатом



Официальное заявление опубликовали на сайте русского православного прихода Святого Николая Мирликийского в Амстердаме. Согласно ему, представители духовенства провели внеочередной сбор приходского совета, в результате которого приняли единогласное решение.



Священнослужители изъявили желание присоединиться к Вселенскому Константинопольскому патриархату в Стамбуле, который считается соперником Московского патриархата.