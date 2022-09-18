Русская невеста заказала жениху привезти из Украины "чью-то голову" - СБУ

Российские женщины призывают своих мужчин привозить "трофеи" с убитых украинцев: нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников. Такие подарки у жениха просила российская девушка из Подмосковья в разговоре, перехваченном Службой безопасности Украины

Россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж по возвращении с войны в Украине трудоустроился в ЧВК Вагнер и тогда он сможет подарить ей даже несколько больше.

"Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "вагнеровцы" отрезали голову мужику…" - делится женщина планами из будущей супружеской жизни.

Более того, без военной куртки, или как ее еще называют кителя, дорога домой для оккупанта закрыта, ведь девушка, воспитанная на "великой" русской культуре, планирует использовать "хахляцкий китель" в ролевых играх со своим будущим мужем.

"Илюша, без кителя ты не можешь съ*баться", - отмечает захватчику любимая.

Аморальность российской армии пробила очередное дно, говорят в СБУ. Но позорное обращение с пленными и телами убитых в бою защитников Украины не останется безнаказанным.

Ранее СБУ перехватили разговор российского оккупанта с женой, в котором тот пожаловался на ад под Изюмом. Масштаб, точность и мощь ударов украинских защитников заставляют российских оккупантов паниковать.