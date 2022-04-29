Русня продолжает задерживать жителей и блокирует гуманитарные грузы - Генштаб ВСУ

На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять мероприятия по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокирования гуманитарных грузов с территории Украины.
Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также в Генштабе отметили, что противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка государственной границы с Украиной.
На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.
На Слобожанском направлении враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается производить огненное поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.
На Изюмском направлении активных наступательных действий не производил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.
На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг производит обстрелы позиций по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.
Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода “Азовсталь”.
За предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрударов, только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито девять атак врага, уничтожено шесть танков, одну артиллерийскую систему, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.
Также в Генштабе отметили, что противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка государственной границы с Украиной.
На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.
На Слобожанском направлении враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается производить огненное поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.
На Изюмском направлении активных наступательных действий не производил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.
На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг производит обстрелы позиций по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.
Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода “Азовсталь”.
За предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрударов, только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито девять атак врага, уничтожено шесть танков, одну артиллерийскую систему, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.
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