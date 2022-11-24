Русня хочет изменить демографический состав ВОТ

14:39 24 ноября Киев, Украина







Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Россия планирует изменить демографический состав ВОТ, предоставляя студентам бесплатное обучение при условии дальнейшей отработки на временно оккупированных территориях Украины.Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По завершению обучения представители некоторых специальностей (в частности врачи, педагоги) должны переехать работать на временно оккупированные территории Украины.



В рф заявляют, что это делается с целью покрытия дефицита этих профессий в регионе. Однако на самом деле цель врага – изменить демографический состав населения".