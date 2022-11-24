Русня хочет изменить демографический состав ВОТ

Россия планирует изменить демографический состав ВОТ, предоставляя студентам бесплатное обучение при условии дальнейшей отработки на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В рф заявляют, что это делается с целью покрытия дефицита этих профессий в регионе. Однако на самом деле цель врага – изменить демографический состав населения".
В ЦНС отметили, что с этой же целью россияне проводят так называемую "эвакуацию" местных, чтобы ассимилировать тех, кто выехал в россию, и вместо них завезти россиян на захваченные земли.
В то же время Сопротивление подчеркивает, что такие планы рф обречены, поскольку ВСУ постепенно освобождают захваченные оккупантами территории.
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