Руслан Хомчак отчитался о своей эффективности на посту командующего Генштаба ВСУ

Отправленный Зеленским в отставку Руслан Хомчак, подвел итоги своего двухлетнего пребывания на посту командующего Генштабом ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
Там назвали следующие изменения за два года:
Там назвали следующие изменения за два года:
- в ВСУ завершен первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны и создана система военного управления;
- органы военного управления перешли на функционирование J-структуры, что создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил НАТО;
- удалось четко разграничить полномочия и ответственность функционирования армии – кто занимается подготовкой и развитием войск, а кто применением в военных целях;
- усилена организация подготовки войск по стандартам НАТО, продолжено внедрение опыта боевых действий на Донбассе, на должном уровне обеспечена безопасность арсеналов, баз и складов ВСУ;
- активизирован военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширено сотрудничество в Черноморском регионе.
Также он заверил, что ВСУ готовы к быстрому развертыванию дополнительных резервов и необходимых ресурсов в случае обострения со стороны России.
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