Руслан Хомчак отчитался о своей эффективности на посту командующего Генштаба ВСУ

10:29 28 июля Киев, Украина

Отправленный Зеленским в отставку Руслан Хомчак, подвел итоги своего двухлетнего пребывания на посту командующего Генштабом ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.



Там назвали следующие изменения за два года:

в ВСУ завершен первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны и создана система военного управления;

органы военного управления перешли на функционирование J-структуры, что создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил НАТО;

удалось четко разграничить полномочия и ответственность функционирования армии – кто занимается подготовкой и развитием войск, а кто применением в военных целях;

усилена организация подготовки войск по стандартам НАТО, продолжено внедрение опыта боевых действий на Донбассе, на должном уровне обеспечена безопасность арсеналов, баз и складов ВСУ;

активизирован военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширено сотрудничество в Черноморском регионе.

"В условиях противодействия российской агрессии проведение реформ осложнялось и внутренним сопротивлением, и попытками дискредитации меня и других командиров. Несмотря на препятствия, достигнуты положительные результаты. Введены необратимые изменения на пути к евроатлантической интеграции Украины… Система должна работать независимо от личности. Произошли коренные сдвиги, которые позволят работать без вмешательства "в ручном режиме". Когда шел на должность, не тешил себя иллюзиями относительно сложностей. Четко осознавал свои задачи и ответственность и что нужно сделать", – прокомментировал Хомчак.

Также он заверил, что ВСУ готовы к быстрому развертыванию дополнительных резервов и необходимых ресурсов в случае обострения со стороны России.