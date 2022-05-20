Румынию хотят пригласить в "Люблинский треугольник"
07:31 18 декабря Киев, Украина
Учитывая вопрос безопасности в Черном море, секретарь СНБО
Украины Алексей Данилов и глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, обсудили возможность привлечения Румынии к "Люблинскому треугольнику".
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Секретарь СНБО Украины и руководитель БНБ Польши выразили уверенность в необходимости активизации дальнейшего сотрудничества между ведомствами наших стран по вопросами безопасности в формате "Люблинского треугольника" с последующим возможным привлечением к взаимодействию Румынии учитывая безопасность в Черном море и в контексте проведения саммита НАТО в следующем году", - говорится в сообщении.
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