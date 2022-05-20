Румынию хотят пригласить в "Люблинский треугольник"

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Секретарь СНБО Украины и руководитель БНБ Польши выразили уверенность в необходимости активизации дальнейшего сотрудничества между ведомствами наших стран по вопросами безопасности в формате "Люблинского треугольника" с последующим возможным привлечением к взаимодействию Румынии учитывая безопасность в Черном море и в контексте проведения саммита НАТО в следующем году", - говорится в сообщении.