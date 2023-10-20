Румыния усиливает границу с Украиной в борьбе с российскими дронами

Румыния намерена установить современную систему защиты на своей границе с Украиной после инцидентов с падением обломков российских дронов.
Об этом сообщает портал HotNews.ro.
В ближайшее время Румыния получит эту современную систему защиты, и ее установят на границе с Украиной. Это решение было принято после инцидентов с падением обломков российских дронов.
Стоит отметить, что Румыния приобретает данную систему с разрешения НАТО на основе межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров альянса. Согласно источникам, эта система является одной из самых мощных в Европе в области борьбы с беспилотными аппаратами.
Об этом сообщает портал HotNews.ro.
В ближайшее время Румыния получит эту современную систему защиты, и ее установят на границе с Украиной. Это решение было принято после инцидентов с падением обломков российских дронов.
Стоит отметить, что Румыния приобретает данную систему с разрешения НАТО на основе межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров альянса. Согласно источникам, эта система является одной из самых мощных в Европе в области борьбы с беспилотными аппаратами.
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