Румыния создает специализированный центр для обучения украинских пилотов на F-16 - Игнат

Румыния активно готовит инфраструктуру, необходимую для обучения украинских пилотов на военных истребителях F-16.
Эту информацию представил Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ), в ходе телемарафона, где он отвечал на вопросы относительно обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в Румынии.
Игнат подчеркнул, что в Румынии создается специализированный центр подготовки пилотов, который будет оборудован необходимой инфраструктурой, включая авиационные симуляторы, тренажеры и учебно-боевые самолеты F-16 с двумя местами для пилотов. Партнеры из Румынии активно поддерживают этот процесс, предоставляя все необходимые ресурсы для успешного обучения украинских пилотов.
Игнат также подчеркнул, что Украина, будущий член НАТО, также работает над созданием учебных центров для пилотов на своей территории. Он отметил, что уже начались поставки истребителей F-16, и это будет важным этапом в подготовке украинских военных летчиков, которые будут обучаться как в Соединенных Штатах, так и в Европе, включая Румынию.
Игнат также подчеркнул, что процесс обучения и подготовки пилотов непрерывен и продолжается постоянно. Летчики обучаются ежедневно, и даже в мирное время они подвергаются регулярным летным тренировкам. Новые типы самолетов требуют развития соответствующих учебных программ и инфраструктуры, и Украина будет продолжать развивать это направление с учетом внедрения новых истребителей F-16.
Эту информацию представил Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ), в ходе телемарафона, где он отвечал на вопросы относительно обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в Румынии.
Игнат подчеркнул, что в Румынии создается специализированный центр подготовки пилотов, который будет оборудован необходимой инфраструктурой, включая авиационные симуляторы, тренажеры и учебно-боевые самолеты F-16 с двумя местами для пилотов. Партнеры из Румынии активно поддерживают этот процесс, предоставляя все необходимые ресурсы для успешного обучения украинских пилотов.
Игнат также подчеркнул, что Украина, будущий член НАТО, также работает над созданием учебных центров для пилотов на своей территории. Он отметил, что уже начались поставки истребителей F-16, и это будет важным этапом в подготовке украинских военных летчиков, которые будут обучаться как в Соединенных Штатах, так и в Европе, включая Румынию.
Игнат также подчеркнул, что процесс обучения и подготовки пилотов непрерывен и продолжается постоянно. Летчики обучаются ежедневно, и даже в мирное время они подвергаются регулярным летным тренировкам. Новые типы самолетов требуют развития соответствующих учебных программ и инфраструктуры, и Украина будет продолжать развивать это направление с учетом внедрения новых истребителей F-16.
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