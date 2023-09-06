Румыния подтвердила, что будет проводить подготовку украинских пилотов на F-16

Румыния примет участие в подготовке украинских пилотов на F-16 и разместит на своей территории будущий региональный обучающий центр для пилотов истребителей.
Об этом сказал президент Румынии Клаус Иоганниси на выступлении по случаю Дня ВМС.
По его словам, вместе с другими членами НАТО Румыния продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, "в ее борьбе за мир и свободу", а также будет участвовать в проектах НАТО, посвященных Украине.
Об этом сказал президент Румынии Клаус Иоганниси на выступлении по случаю Дня ВМС.
По его словам, вместе с другими членами НАТО Румыния продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, "в ее борьбе за мир и свободу", а также будет участвовать в проектах НАТО, посвященных Украине.
По словам президента, параллельно Румыния будет продолжать координацию в рамках ЕС для эффективного преодоления многочисленных последствий войны в Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии