Румыния подтвердила, что будет проводить подготовку украинских пилотов на F-16

16:22 16 августа Киев, Украина

Румыния примет участие в подготовке украинских пилотов на F-16 и разместит на своей территории будущий региональный обучающий центр для пилотов истребителей.

Об этом сказал президент Румынии Клаус Иоганниси на выступлении по случаю Дня ВМС.

По его словам, вместе с другими членами НАТО Румыния продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, "в ее борьбе за мир и свободу", а также будет участвовать в проектах НАТО, посвященных Украине.
"Мы примем участие в подготовке украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского союза и разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет обслуживать как румынских, альянсовских, так и украинских пилотов", - сказал Иоганнис.
По словам президента, параллельно Румыния будет продолжать координацию в рамках ЕС для эффективного преодоления многочисленных последствий войны в Украине.
"Мы и дальше будем поддерживать европейский путь Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", — сказал он.