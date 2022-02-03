Румыния поддержала Украину в ее намерении вступить в НАТО

13:41 03 Февраль Киев, Украина

Румыния поддерживает евроатлантические амбиции Украины, включая вступление в НАТО после выполнения требований.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску после прошедшего в румынской столице саммита Бухарестской девятки, 3 февраля.



«Это приглашение (украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на саммит Бухарестской девятки – ред.) демонстрирует нашу поддержку суверенности, стабильности и безопасности этой страны для ее евроатлантических усилий. Я повторил нашу поддержку политики «открытых дверей» и решению, принятому в 2008 году на саммите в Бухаресте (саммит НАТО – ред.) о присоединении Украины к НАТО, когда будут выполнены условия. Это заявление является продолжением нашей постоянной поддержки Украины, как на двустороннем уровне, так и на многостороннем», – сказал Ауреску.



Он отметил, что Румыния всегда была озабочена накоплением войск со стороны Российской Федерации в Черноморском бассейне.



По словам Ауреску, формат Бухарестской девятой продолжает демонстрировать дополнительную ценность для обеспечения евроатлантической безопасности и консультации между восточными партнерами. Последние годы в этот формат вовлекаются и США учитывая ситуацию с безопасностью в регионе.



«Действия России, направленные на подрыв европейской архитектуры безопасности и она должна быть защищена через конкретные механизмы... Мы не можем принять условия разделения на «зоны воздействия» или угрозы нашей политике «открытых дверей»... Ответ должен быть общим и единственным», – подытожил глава внешнеполитического ведомства Румынии.