Румыния направит ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны

Румынское военное ведомство подготовило специальный указ, предусматривающий поправки к постановлению правительства «О накоплении, вывозе и обновлении резервов, предназначенных для национальной обороны».
Об этом сообщает бухарестская газета Romania Libera.
Согласно основным положениям нового документа, Бухарест получает возможность поставлять вооружения не только государствам-членам НАТО, но и «потенциальным партнерам альянса».
Согласно основным положениям нового документа, Бухарест получает возможность поставлять вооружения не только государствам-членам НАТО, но и «потенциальным партнерам альянса».
Предполагается, что в обозримом будущем Румыния передаст ВСУ летальное оружие из резервов минобороны Румынии.О каких именно объемах поставок в данном контексте может идти речь, не сообщается.
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