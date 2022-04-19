Румыния направит ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны

17:31 19 апреля Киев, Украина

Румынское военное ведомство подготовило специальный указ, предусматривающий поправки к постановлению правительства «О накоплении, вывозе и обновлении резервов, предназначенных для национальной обороны».

Об этом сообщает бухарестская газета Romania Libera.



Согласно основным положениям нового документа, Бухарест получает возможность поставлять вооружения не только государствам-членам НАТО, но и «потенциальным партнерам альянса».

"Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь", – считают в Минобороны румынского государства.