Румыния и Нидерланды откроют учебный центр пилотов F-16: будут тренировать украинцев

12:51 13 ноября Киев, Украина

В Румынии в понедельник, 13 ноября, в городе Фетешть в 100 км от Бухареста на военно-воздушной базе открывают учебный центр пилотов F-16 , где будут тренировать украинцев.

В церемонии открытия примут участие министр обороны Румынии Анджел Тилвар и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

На базе будут не только обучать пилотов с нуля, но и проводить курсы повышения квалификации, сказал в комментарии Общественному начальник учебного центра.

"Будет 16 учебных программ. Также это будет касаться Украины. Это первая коллаборация Румынского и Нидерландского правительств. Мы все хотим сохранить коллективную безопасность", - сказала Посол США в Румынии Кэтлин Кавалек.

Румынские пилоты начнут обучение 14 ноября, дату начала обучения украинцев еще не анонсировали.



/>Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов.