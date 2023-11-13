Румыния и Нидерланды откроют учебный центр пилотов F-16: будут тренировать украинцев

В Румынии в понедельник, 13 ноября, в городе Фетешть в 100 км от Бухареста на военно-воздушной базе открывают учебный центр пилотов F-16, где будут тренировать украинцев.
В церемонии открытия примут участие министр обороны Румынии Анджел Тилвар и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
На базе будут не только обучать пилотов с нуля, но и проводить курсы повышения квалификации, сказал в комментарии Общественному начальник учебного центра.
Румынские пилоты начнут обучение 14 ноября, дату начала обучения украинцев еще не анонсировали.
/>Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов.
/>Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов.
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