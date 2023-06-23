Румыния готова направить прибыль энергокомпаний на восстановление Украины

12:38 23 июня Киев, Украина

Румыния активно рассматривает возможность направления части прибыли энергетических компаний на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.



Об этом сообщает Министерство энергетики Украины по итогам встречи министра Германа Галущенко с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.



На встрече были обсуждены меры по укреплению энергетической безопасности в регионе, а также оказание помощи украинскому энергетическому сектору в восстановлении объектов инфраструктуры, пострадавших от российских атак.



Особое внимание уделялось призыву Министерства энергетики Украины к иностранным партнерам о сотрудничестве и дележе дополнительных доходов, полученных энергетическими компаниями в результате российской войны в Украине, что привело к резкому росту цен на энергорынках и непредвиденным доходам для этих компаний.



Министр энергетики Румынии, Вирджил Даниэль Попеску, выразил готовность рассмотреть данную инициативу.



В ходе встречи в Лондоне Галущенко и Одобеску также обсудили возможные пути и механизмы реализации соответствующих планов.



Министерство энергетики Украины напомнило, что первым решением о направлении 10% сверхприбылей, что составляет около 12 млн евро, на восстановление Украины выступила международная энергетическая компания Ignitis Group с главным офисом в Вильнюсе (Литва).