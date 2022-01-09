Руководство ВСУ собралось в Киеве для разработки дальнейшего плана действий, - Генштаб

14:07 27 Апрель Киев, Украина

Сегодня в столице проходит оперативно-стратегический сбор руководящего состава ВСУ. Участники сбора рассмотрят ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг ее границ.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Мероприятие проходит при участии высшего военно-политического руководства государства, представителей центральных органов власти и сил обороны, представителей вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров, а также ведущих экспертов в области национальной безопасности.

"Учитывая агрессивную политику России, которая нацелена на уничтожение нашей государственности, наш выбор - это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которая обеспечит суверенитет и территориальную целостность Украины. Кремль любой ценой готов помешать реализации этих планов, рассматривая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну как прямую угрозу своему существованию", - заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Он подчеркнул, что для достижения своих целей РФ начала новый виток эскалации конфликта на временно оккупированных территориях Украины.



Кроме того, по словам Корнийчука, сейчас сохраняется угроза прямой военной агрессии против государства со стороны РФ.



В Генштабе подчеркивают, что оперативно-стратегический сбор направлен на углубление знаний участников по вопросам военного искусства, организации и проведения мероприятий подготовки войск (сил) с учетом военных угроз национальной безопасности Украины, обмен опытом с представителями вооруженных сил стран-партнеров и тому подобное.