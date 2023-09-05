Руководство ВКС рф под сильным давлением из-за работы росПВО - разведка Британии

13:03 20 августа Киев, Украина

Британская разведка тщательно прослеживает все удары БПЛА и ракет по территории россии и наблюдает за реакцией Кремля на эти факты. Как отмечает издание "Европейская правда", разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании заявило, что в последние месяцы участились атаки дронов и ракет по территории россии, которые являются стратегически важными для Украины на войне.

В сообщении говорится, что "руководство Воздушно-космических сил (ВКС) рф, скорее всего, находится под сильным давлением с целью улучшения противовоздушной обороны над западной частью россии".

"Беспилотные летательные аппараты регулярно наносят удары по Москве. Кроме того, участились сообщения о ракетных ударах по россии зенитно-ракетных комплексов С-200", – указывают в разведке.

В Минобороны Британии уточняют, что "это оружие советских времен весом 7,5 тонн и длиной 11 метров снято с вооружения ПВО Украины", однако "сейчас оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета".

"Удары вглубь рф являются стратегически важными, поскольку президент путин вторгся в Украину, почти наверняка предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", – указывает британская разведка.

Ведомство также предполагает, что "давление, вероятно, будет особенно сильным на начальника штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова", тогда как "главнокомандующий ВКС генерал Сергей Суровикин по-прежнему отсутствует, ведь есть подозрение, что его задержали в связи с мятежом "группы Вагнера" в июне 2023 года".

Напомним: В ночь на 20 августа губернатор Курской области рф Роман Старовойт заявил, что якобы украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске.

Накануне британская разведка проинформировала, что наступление Украины на юге успешное, тогда как рф на Харьковщине – нет.