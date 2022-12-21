Руководство рф спорит о зимнем наступлении на Украину — AFP

07:33 21 декабря Киев, Украина

Российское военное руководство имеет противоречивые взгляды относительно того, следует ли проводить новое наступление на Украину в зимние месяцы.



Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на американского военного чиновника, говорившего с изданием на условиях анонимности.



По данным чиновника, президент россии владимир путин публично призвал высшее военное руководство представить ему "краткосрочные и среднесрочные" планы по продолжению войны против Украины.

"Я думаю, что мы видим вещи, которые противоречат друг другу. Конечно, есть те, кто, по моему мнению, хотел бы продолжить наступление в Украине. Есть и другие, у которых есть реальные сомнения в способности россии это сделать", — сказал чиновник.

Он добавил, что Соединенные Штаты "приспособятся и быстро адаптируются", если характер российского вторжения в Украину изменится.

"То, что мы делали и продолжаем делать - это сделать так, чтобы по мере наших возможностей украинцы имели в своих руках средства для эффективной защиты от российской агрессии", - подчеркнул чиновник.

По его словам, со своей стороны, украинцы "не собираются сбавлять обороты" из-за погодных условий в своем стремлении вернуть территорию.