Руководство рф спорит о зимнем наступлении на Украину — AFP

Российское военное руководство имеет противоречивые взгляды относительно того, следует ли проводить новое наступление на Украину в зимние месяцы.
Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на американского военного чиновника, говорившего с изданием на условиях анонимности.
По данным чиновника, президент россии владимир путин публично призвал высшее военное руководство представить ему "краткосрочные и среднесрочные" планы по продолжению войны против Украины.
Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на американского военного чиновника, говорившего с изданием на условиях анонимности.
По данным чиновника, президент россии владимир путин публично призвал высшее военное руководство представить ему "краткосрочные и среднесрочные" планы по продолжению войны против Украины.
Он добавил, что Соединенные Штаты "приспособятся и быстро адаптируются", если характер российского вторжения в Украину изменится.
По его словам, со своей стороны, украинцы "не собираются сбавлять обороты" из-за погодных условий в своем стремлении вернуть территорию.
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