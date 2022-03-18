Руководителем Государственной таможенной службы назначен Евгений Ентис

20:01 22 октября Киев, Украина

Смена кадрового состава в ДМС не обошла стороной и исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского. На его место Кабмин назначил заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

Ротация произошла на внеочередном заседании правительства, говорится на сайте Кабмина.

"Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андрея Павловского и принял распоряжение об освобождении Андрея Павловского с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины", — сообщили на сайте.

Как сообщили в Государственной таможенной службе, Андрей Павловский добровольно покинул пост исполняющего обязанности. В ДМС его поблагодарили за работу в трудное время:

"Гостаможслужба благодарит его за работу в непростое время: вопреки внешним факторам (прежде всего, негативное влияние глобальной пандемии) под руководством господина Павловского удалось сломать негативный тренд начала года и обеспечить перевыполнение финансовых планов".

Новый глава Евгений Ентис в то же время отметил, что его назначение является временным. Он также заверил, что в это время продолжит курс до полной прозрачности и современной технологичности таможенных органов.

"Учитывая значимость Государственной таможенной службы для функционирования экономики страны, перед нами стоит очень амбициозная задача: обеспечить самый высокий уровень эффективности и исключить любые злоупотребления", — заявил Ентис.

Отметим:

Евгений Ентис ранее был руководителем IТ-отдела проекту государственных закупок ProZorro, из-за чего его связывают с бывшим главой ДМС Максимом Нефедовым, который был одним из идеологов системы электронных закупок.

Впоследствии он бросил работу в ProZorro и занимался предпринимательской деятельностью до 2019 года, когда его назначили заместителем руководителя Гостаможенной службы, в то время возглавлялась Максимом Нефедовым. 