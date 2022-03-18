Руководителем Государственной таможенной службы назначен Евгений Ентис

Смена кадрового состава в ДМС не обошла стороной и исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского. На его место Кабмин назначил заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.
Ротация произошла на внеочередном заседании правительства, говорится на сайте Кабмина.
"Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андрея Павловского и принял распоряжение об освобождении Андрея Павловского с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины", — сообщили на сайте.
Как сообщили в Государственной таможенной службе, Андрей Павловский добровольно покинул пост исполняющего обязанности. В ДМС его поблагодарили за работу в трудное время:
"Гостаможслужба благодарит его за работу в непростое время: вопреки внешним факторам (прежде всего, негативное влияние глобальной пандемии) под руководством господина Павловского удалось сломать негативный тренд начала года и обеспечить перевыполнение финансовых планов".
Новый глава Евгений Ентис в то же время отметил, что его назначение является временным. Он также заверил, что в это время продолжит курс до полной прозрачности и современной технологичности таможенных органов.
"Учитывая значимость Государственной таможенной службы для функционирования экономики страны, перед нами стоит очень амбициозная задача: обеспечить самый высокий уровень эффективности и исключить любые злоупотребления", — заявил Ентис.
Отметим:
Евгений Ентис ранее был руководителем IТ-отдела проекту государственных закупок ProZorro, из-за чего его связывают с бывшим главой ДМС Максимом Нефедовым, который был одним из идеологов системы электронных закупок.
Впоследствии он бросил работу в ProZorro и занимался предпринимательской деятельностью до 2019 года, когда его назначили заместителем руководителя Гостаможенной службы, в то время возглавлялась Максимом Нефедовым.
Ротация произошла на внеочередном заседании правительства, говорится на сайте Кабмина.
"Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андрея Павловского и принял распоряжение об освобождении Андрея Павловского с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины", — сообщили на сайте.
Как сообщили в Государственной таможенной службе, Андрей Павловский добровольно покинул пост исполняющего обязанности. В ДМС его поблагодарили за работу в трудное время:
"Гостаможслужба благодарит его за работу в непростое время: вопреки внешним факторам (прежде всего, негативное влияние глобальной пандемии) под руководством господина Павловского удалось сломать негативный тренд начала года и обеспечить перевыполнение финансовых планов".
Новый глава Евгений Ентис в то же время отметил, что его назначение является временным. Он также заверил, что в это время продолжит курс до полной прозрачности и современной технологичности таможенных органов.
"Учитывая значимость Государственной таможенной службы для функционирования экономики страны, перед нами стоит очень амбициозная задача: обеспечить самый высокий уровень эффективности и исключить любые злоупотребления", — заявил Ентис.
Отметим:
Евгений Ентис ранее был руководителем IТ-отдела проекту государственных закупок ProZorro, из-за чего его связывают с бывшим главой ДМС Максимом Нефедовым, который был одним из идеологов системы электронных закупок.
Впоследствии он бросил работу в ProZorro и занимался предпринимательской деятельностью до 2019 года, когда его назначили заместителем руководителя Гостаможенной службы, в то время возглавлялась Максимом Нефедовым.
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