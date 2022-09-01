Руководитель ОП назвал пять шагов к победе Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые помогут Украине победить в войне против россии, разрушив ее экономику и армию.

Об этом сообщается на Telegram-канале главы ОП.

По словам Ермака, Украине помогут следующее шаги:

признание россии государством-спонсором терроризма;

визовый бан для россиян;

ограничение цены на нефть;

газовое эмбарго;

поставки Украине оружия.

"Эти шаги помогут нам победить россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир", - отметил руководитель ОП.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне рф против Украины.

После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.

Вскоре глава МИД Чехии сообщил, что предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.