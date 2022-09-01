Руководитель ОП назвал пять шагов к победе Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые помогут Украине победить в войне против россии, разрушив ее экономику и армию.
Об этом сообщается на Telegram-канале главы ОП.
По словам Ермака, Украине помогут следующее шаги:
- признание россии государством-спонсором терроризма;
- визовый бан для россиян;
- ограничение цены на нефть;
- газовое эмбарго;
- поставки Украине оружия.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне рф против Украины.
После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.
Вскоре глава МИД Чехии сообщил, что предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.
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