Руководитель "Энергоатома" будет исполнять обязанности гендиректора ЗАЭС

16:41 05 октября Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома". Президент Государственного предприятия НАЭК Энергоатом Петр Котин взял на себя выполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

“Обращаюсь к вам не только как президент Энергоатома. В соответствии с действующим законодательством, разрешительными и регламентными документами я принял решение принять на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС. Администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова”, – заявил Котин.

Он подчеркнул, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться техническим персоналом АЭС по согласованию с центральным офисом компании, а именно – исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента – технического директора НАЭК “ Энергоатом” Юрия Шейко.