Руководитель "Энергоатома" будет исполнять обязанности гендиректора ЗАЭС
16:41 05 октября Киев, Украина
Президент Государственного предприятия НАЭК Энергоатом
Петр Котин взял на себя выполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".
“Обращаюсь к вам не только как президент Энергоатома. В соответствии с действующим законодательством, разрешительными и регламентными документами я принял решение принять на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС. Администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова”, – заявил Котин.
Он подчеркнул, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться техническим персоналом АЭС по согласованию с центральным офисом компании, а именно – исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента – технического директора НАЭК “ Энергоатом” Юрия Шейко.
“Безусловно, наша работа, наша судьба, наши дома и наше будущее – с Украиной, как всегда. Будем и дальше работать согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме. Не сомневайтесь в этом! ", – обратился Котин к работникам ЗАЭС.
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