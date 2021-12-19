Руководитель аппарата ВР подал в отставку

16:24 16 Июль Киев, Украина

На заседании Верховной Рады, при поддержке 307 народных депутатов, Вячеслав Штучный был уволен с должности руководителя аппарата Верховной рады.



Накануне стало известно, что Штучный подал в отставку по собственному желанию. Чиновник в заявлении указал, что увольняется в связи с назначением его на другую должность в государственном органе.

Штучный был назначен руководителем аппарата Рады в сентябре 2019 года. До этого он был на топ-должностях в Госохране.



Отметим, сотрудники аппарата ВР никаких решений от имени парламента не принимают, а только обеспечивают разработку проектов таких решений, их подготовку и исполнение.