18:56 05 января Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба



Это будет первой в истории литургией предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской лавре. В 9 часов утра 7 января 2023 года в Успенском соборе Печерской Лавры состоится праздничная Божественная литургия по случаю Рождества Христова. Завершит богослужение Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ Это будет первой в истории литургией предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской лавре.

«После получения соответствующего разрешения сообщаем верующих и общественность, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года, – говорится в заявлении.

Успенский собор исторически считается основным храмом лавры.

И заметьте, монастырь основан на 100 лет раньше самой москвы. И закономерно, что московские попы, не могут иметь никакого отношения к украинским святыням.



А что касается вмешательства московского патриархата, который подчиняется РПЦ и действует на руку врагу, у украинцев есть своя позиция.



В частности, около 80% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви (московского патриархата). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.



Многих удивляет почему религиозный вопрос остро стал в период войны, сторонники «русского мира» пытаются забрасывать «не ко времени, в стране война», «украинская власть против религии; закрывает церкви, запрещает веру» и тому подобное.



Этот вопрос встал еще с 1991 года, как вопрос с компартиями, советской символикой, российским флотом в украинских портах.



В свое время украинские президенты (один уже и покойный) не проявили жесткости решений, патриотизма, не прислушались к голосу народа и побоялись принять кардинальные решения перед лицом прежнего кремля... И сегодня мы имеем не только отголоски тех непринятых решений, мы имеем смертельные последствия для людей, для страны, для мира.



И именно сегодня настало то время, когда с лица украинской земли нужно окончательно искоренить зло под названием «русский мир».