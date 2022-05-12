Рост цен и нехватка еды в мире

Президент США Джо Байден обвинил Россию в росте цен в США и глобальной нехватке продовольствия.
Байден сказал, что если тонны украинского зерна не попадут на рынок, "очень много людей в Африке умрет от голода".
По его словам, США должны и дальше инвестировать в американских фермеров, потому что они являются "костяком" экономики и служат "житницей демократии".
Байден также объявил о действиях, направленных на поддержание внутреннего производства продуктов и снижение цен на продукты в США в рамках увеличения запасов продовольствия США, доступных для экспорта в те части мира, которые испытывают дефицит в результате войны.
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