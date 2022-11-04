Россию ждут серьезные последствия за использование оружия массового поражения - G7

19:04 04 ноября Киев, Украина

Россию ждут серьезные последствия, если правящий режим рф решит применить в войне против Украины любой вид оружия массового поражения.
 
Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7, опубликованном в пятницу, 4 ноября.
"Любое применение россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - сказано в документе.
Кроме того, там исключили все заявления россии о якобы подготовке Украиной радиологической "грязной бомбы".
"Проверка, проведенная МАГАТЭ, подтвердила, что эти обвинения безосновательны, и мы благодарны Украине за ее прозрачность", - говорится в заявлении.
Страны Большой семерки также выразили поддержку усилиям МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Они готовы "в дальнейшем накладывать экономические расходы на рф и другие страны, а также на физических или юридических лиц, оказывающих военную поддержку Москве в ее агрессивной войне".

В заявлении также призвали беларусь прекратить содействие агрессивной войне рф против Украины: разрешение для российских сил использовать территорию рб как плацдарм. В G7 готовы ввести против правящего режима беларуси "огромные новые наказания" за дальнейшую поддержку рф.
"Мы чтим храбрость и стойкость украинского народа на фоне неспровоцированной агрессии рф, мы стремимся помочь Украине удовлетворить ее потребности в подготовке к зимнему периоду", - резюмируется в документе.