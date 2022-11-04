Россию ждут серьезные последствия за использование оружия массового поражения - G7

19:04 04 ноября Киев, Украина

Россию ждут серьезные последствия, если правящий режим рф решит применить в войне против Украины любой вид оружия массового поражения.

Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7 , опубликованном в пятницу, 4 ноября.

"Любое применение россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - сказано в документе.

Кроме того, там исключили все заявления россии о якобы подготовке Украиной радиологической "грязной бомбы".

"Проверка, проведенная МАГАТЭ, подтвердила, что эти обвинения безосновательны, и мы благодарны Украине за ее прозрачность", - говорится в заявлении.

Страны Большой семерки также выразили поддержку усилиям МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Они готовы "в дальнейшем накладывать экономические расходы на рф и другие страны, а также на физических или юридических лиц, оказывающих военную поддержку Москве в ее агрессивной войне".



В заявлении также призвали беларусь прекратить содействие агрессивной войне рф против Украины: разрешение для российских сил использовать территорию рб как плацдарм. В G7 готовы ввести против правящего режима беларуси "огромные новые наказания" за дальнейшую поддержку рф.