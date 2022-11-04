Россию ждут серьезные последствия за использование оружия массового поражения - G7

Россию ждут серьезные последствия, если правящий режим рф решит применить в войне против Украины любой вид оружия массового поражения.
Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7, опубликованном в пятницу, 4 ноября.
Кроме того, там исключили все заявления россии о якобы подготовке Украиной радиологической "грязной бомбы".
Страны Большой семерки также выразили поддержку усилиям МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Они готовы "в дальнейшем накладывать экономические расходы на рф и другие страны, а также на физических или юридических лиц, оказывающих военную поддержку Москве в ее агрессивной войне".
В заявлении также призвали беларусь прекратить содействие агрессивной войне рф против Украины: разрешение для российских сил использовать территорию рб как плацдарм. В G7 готовы ввести против правящего режима беларуси "огромные новые наказания" за дальнейшую поддержку рф.
В заявлении также призвали беларусь прекратить содействие агрессивной войне рф против Украины: разрешение для российских сил использовать территорию рб как плацдарм. В G7 готовы ввести против правящего режима беларуси "огромные новые наказания" за дальнейшую поддержку рф.
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