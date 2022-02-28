Россию пригласят на "Крымскую платформу"

МИД Украины приняло решение отправить Российской Федерации приглашение для участия в мероприятиях "Крымской платформы".
Об этом во время онлайн-брифинга в МИДе заявила первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Она рассказала также, что "Крымская платформа" будет покрывать несколько измерений: высокий - политический уровень (лидеры стран, первые лица государств), это уровень министров (иностранных дел - министров обороны), это парламентский уровень и экспертный.
Каждый из этих уровней имеет и предусматривает определенную экосистему мероприятий для различных задач. Ключевая задача - возвращение Крыма на высший политический дискурс.
Каждый из этих уровней имеет и предусматривает определенную экосистему мероприятий для различных задач. Ключевая задача - возвращение Крыма на высший политический дискурс.
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