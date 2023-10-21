Россию лишили членства в Эгмонтской группе финансовой разведки

Во время онлайн-встречи 18 октября 2023 года руководители Эгмонтской группы достигли консенсуса в том, что доверие к Росфинмониторингу серьезно подорвано из-за его позиции относительно действий и политики своего правительства, а также избранных им способов коммуникации. В результате Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки приняла решение приостановить членство россии ради сохранения своей репутации, сообщает Bloomberg.
Группа объединяет более 160 разведывательных подразделений со всего мира для сотрудничества и обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлений.
Оно также сообщает, что Кремль активно лоббировал сохранение своего членства в Эгмонтской группе и блокирование усилий по применению дальнейших санкций против россии.
Отмечается, что эти усилия включали попытки заручиться поддержкой Китая, предупреждение таких друзей как Индия о последствиях финансовой изоляции для двусторонних торговых связей и попытках присоединиться к региональному органу по борьбе с отмыванием грязных денег в Африке.
Впоследствии Эгмонтская группа официально подтвердила отстранение рф.
В заявлении группы сообщается, что организация остается глубоко озабоченной разрушительными последствиями нынешней российской военной агрессии против Украины.
Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, Росфинмониторинг стал инструментом авторитаризма, а не органом, борющимся с финансовыми преступлениями.
Напомним, международная группа противодействия отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) приняла решение о приостановлении членства россии 24 февраля 2023 года. В то же время, на последнем заседании в июне FATF снова не добавили россию ни в черный список, ни хотя бы в серый список, как того с начала войны добивается Украина.
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