Во время онлайн-встречи 18 октября 2023 года руководители Эгмонтской группы достигли консенсуса в том, что доверие к Росфинмониторингу серьезно подорвано из-за его позиции относительно действий и политики своего правительства, а также избранных им способов коммуникации. В результате Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки приняла решение приостановить членство россии ради сохранения своей репутации, сообщает Bloomberg.

Группа объединяет более 160 разведывательных подразделений со всего мира для сотрудничества и обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлений.

"Приостановка, согласованная в среду, означает, что доступ россии к этой информации будет ограничен", - пишет агентство.

Оно также сообщает, что Кремль активно лоббировал сохранение своего членства в Эгмонтской группе и блокирование усилий по применению дальнейших санкций против россии.

Отмечается, что эти усилия включали попытки заручиться поддержкой Китая, предупреждение таких друзей как Индия о последствиях финансовой изоляции для двусторонних торговых связей и попытках присоединиться к региональному органу по борьбе с отмыванием грязных денег в Африке.

Впоследствии Эгмонтская группа официально подтвердила отстранение рф.

В заявлении группы сообщается, что организация остается глубоко озабоченной разрушительными последствиями нынешней российской военной агрессии против Украины.

"Доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также избранные им способы коммуникации. Для сохранения репутации Эгмонтской группы в мировом пространстве, группа решила приостановить членство Росфинмониторинга на время, необходимое для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижения ее целей, – заявили в учреждении.

Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, Росфинмониторинг стал инструментом авторитаризма, а не органом, борющимся с финансовыми преступлениями.

"Контроль над ПФР, вероятно, помогает Кремлю создавать сложные сети, чтобы скрыть происхождение доходов от незаконной деятельности, включая коррупцию и уклонение от санкций", - сказал он. Министр финансов также добавил: "Отключение россии от защищенного веб-портала Egmont Group является также результатом сближения россии с такими странами, как Северная Корея и Иран. Решение Egmont Group минимизировало риск утечки в санкционированные режимы конфиденциальных отчетов о подозрительных транзакциях и другой финансовой разведки от ПФР мира".

Напомним, международная группа противодействия отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) приняла решение о приостановлении членства россии 24 февраля 2023 года. В то же время, на последнем заседании в июне FATF снова не добавили россию ни в черный список, ни хотя бы в серый список, как того с начала войны добивается Украина.