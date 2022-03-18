Россию исключили из Совета Европы. Она состояла в этой организации 26 лет

Комитет министров Совета Европы (СЕ) решил исключить Россию из организации с 16 марта. Об этом говорится в соответствующей резолюции.
Выход России из Совета Европы был возможен по двум вариантам. Либо по статье 7, либо по статье 8. Статья 7 даёт возможность самой уйти из Совета Европы, громко хлопнув дверью. А статья 8 говорит о том, что их вышвырнули пинком под зад за грубые нарушения.
Решение об исключении России было принято на внеочередном заседании Комитета министров СЕ в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава СЕ.
Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России из организации. Это решение поддержали 216 представителей Ассамблеи, трое воздержались. Против не высказался никто.
И это решение показывает, что России не место среди цивилизованных государств.
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