Россию исключили из Совета Европы. Она состояла в этой организации 26 лет

16:32 16 марта Киев, Украина





Комитет министров Совета Европы (СЕ) решил исключить Россию из организации с 16 марта. Об этом говорится в соответствующей резолюции.

Выход России из Совета Европы был возможен по двум вариантам. Либо по статье 7, либо по статье 8. Статья 7 даёт возможность самой уйти из Совета Европы, громко хлопнув дверью. А статья 8 говорит о том, что их вышвырнули пинком под зад за грубые нарушения.

Решение об исключении России было принято на внеочередном заседании Комитета министров СЕ в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава СЕ.



Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России из организации. Это решение поддержали 216 представителей Ассамблеи, трое воздержались. Против не высказался никто.



И это решение показывает, что России не место среди цивилизованных государств.