Россияне завезли на "референдум" в Херсоне людей из Ростовской области и Крыма

Россияне привезли голосовать на "референдум" в Херсоне людей из Ростовской области рф и временно оккупированного Крыма.
Об этом говорится в сообщении движения сопротивления "Желтая лента" в Telegram.
Как сообщается, российская пропаганда распространила видео «массового участия» херсонцев в так называемом референдуме за присоединение оккупированных территорий к россии. Это видео проанализировали волонтеры движения сопротивления.
Как сообщается, российская пропаганда распространила видео «массового участия» херсонцев в так называемом референдуме за присоединение оккупированных территорий к россии. Это видео проанализировали волонтеры движения сопротивления.
Как пишет местное издание "Мост", люди отказываются участвовать в "голосовании", поэтому россияне с оружием ходят по домам и заставляя украинцев ставить подписи, а также сгоняют на участки работников коммунальных предприятий.
В Херсоне тем, кто отказался от голосования, угрожают. При этом люди пытаются даже не открывать дверь оккупантам.
В Скадовске к "голосованию" принуждают работников коммунальных предприятий и учреждений.
В Херсоне тем, кто отказался от голосования, угрожают. При этом люди пытаются даже не открывать дверь оккупантам.
В Скадовске к "голосованию" принуждают работников коммунальных предприятий и учреждений.
В Херсоне оккупационная администрация обустроила избирательные участки в двенадцати школах города.
Напомним, что на временно захваченных территориях Украины российские оккупанты устроили псевдореферендум в квартирах и дворах. Людям предлагают голосовать за незаконное присоединение к россии под наблюдением вооруженных военных.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии