Россияне завезли на "референдум" в Херсоне людей из Ростовской области и Крыма

18:19 23 сентября Киев, Украина

Россияне привезли голосовать на "референдум" в Херсоне людей из Ростовской области рф и временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении движения сопротивления "Желтая лента" в Telegram.



Как сообщается, российская пропаганда распространила видео «массового участия» херсонцев в так называемом референдуме за присоединение оккупированных территорий к россии. Это видео проанализировали волонтеры движения сопротивления.

«У рашистов нет поддержки в Херсоне. Данное видео активно распространено в российских телеграммах каналах. С режиссерами у рашистов – все плохо. Мы просканировали лица людей в нашей программе по распознаванию лиц и можем пока сказать, что данных лиц завезли из ВОТ АР Крым и Ростовской области», – говорится в сообщении «Желтой ленты».

Как пишет местное издание "Мост", люди отказываются участвовать в "голосовании", поэтому россияне с оружием ходят по домам и заставляя украинцев ставить подписи, а также сгоняют на участки работников коммунальных предприятий.



В Херсоне тем, кто отказался от голосования, угрожают. При этом люди пытаются даже не открывать дверь оккупантам.



В Скадовске к "голосованию" принуждают работников коммунальных предприятий и учреждений.

"А остальные люди не придут. Но независимо от того придут или не придут, оккупанты ездят по городу, селам нашей общины, ходят по дворам и предлагают принять участие в "референдуме". Если это будет по принуждению, понятно, что главная задача это выжить и нужно действовать по ситуации", – рассказал о ситуации в обществе городской голова Александр Яковлев.

В Херсоне оккупационная администрация обустроила избирательные участки в двенадцати школах города.